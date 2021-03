Diego y Lola abandonaron solos 'La isla de las tentaciones'

Lola ha rehecho su vida con otra persona

Lola sigue viendo a Diego cuando va a buscar a Horus

Lola y Diego protagonizaron una de las hogueras finales más emotivas. Después de que ambos cayeran en la tentación, la ex pareja tuvo una hoguera de confrontación en la que trataron de resolver sus diferencias. Sin embargo, al regresar a sus respectivas villas continuaron avanzando con los solteros.

A pesar de sentirse dolido y traicionado, Diego perdonó a Lola y entendió su comportamiento. Frente al fuego rompieron su relación y decidieron volver a España solos.

Nada más ver a Sandra Barneda, al abogado le han invadido los recuerdos. "Son muchos sentimientos, por un lado de tristeza porque era una relación que hoy en día no es fácil construir, pero bueno…Me siento traicionado, yo perdono pero no olvido, obviamente Lola sería una persona con la que no volvería nunca", le ha confesado a la presentadora.

"Nos hemos vuelto a ver por el tema del perro, cuando viene a recogerlo a veces coincidimos. Hemos acordado que se quede dos meses con cada uno. Es mal asunto, pero es lo que hay", ha contado.

Para Diego, una de las personas más importantes en 'La isla de las tentaciones' fue Carla, quien ha querido estar presente en el reencuentro mandándole un bonito mensaje: "Me gustaría nuevamente agradecerte lo bien que me hiciste sentir en la isla. Quería recordar lo bonita que fue la historia de amor que llego hasta el final. Estoy súper feliz de haberte conocido. Sé que te voy a tener para siempre y espero que tengas muchísima suerte en todo lo que te propongas", le ha dicho la soltera.

Lola tiene una nueva pareja

Lola ha sorprendido a Sandra Barneda con una gran noticia: ¡Tiene novio! "Tengo una pareja, solo han pasado seis meses pero ya sabes que no puedo negar lo que me dice el corazón. Si no hubiera ido al programa creo que seguiría con Diego, estaba muy perdida", ha contado.

A Diego hay algo que le choca en toda esta historia. "¿Si veías que no estábamos bien antes de entrar, por qué me pediste un hijo?", le ha preguntado a su ex.