Lola se ha dado cuenta de que no quiere seguir con Diego: "Quiero aprender a estar sola"

Lola le prometió a Diego que iba a demostrarle que le quería, pero ha cambiado de opinión

La participante se está dejando llevar más que nunca con Carlos, el soltero de Villa Montaña

Lola se ha dado cuenta en 'La isla de las tentaciones 3' de lo que quiere en su vida

Las idas y venidas de Lola en 'La isla de las tentaciones 3' han sido una de las principales tramas hasta ahora en el reality. Había ido al paraíso junto con Diego, su pareja desde hace tres años, para solucionar sus problemas de confianza. Pero sus atracciones por los solteros han hecho que cada vez la pareja se distancie más y más.

A pesar de que ambos sabían que estaban en un momento muy crítico en su relación, la pareja decidía continuar en el paraíso para seguirse poniendo a prueba. Diego no ocultó que debía de pensar si perdonaba a Lola o no. Por su parte, ella le prometió que le iba a demostrar que no iba a volver a caer en la tentación.

Sin embargo, treinta y seis horas más tarde todo dio un giro inesperado. Lola se dejó llevar con Carlos hasta el punto de tener relaciones sexuales con él. "Para mí, compenetramos muy bien. Es un chico que me está gustando muchísimo. Me ha apetecido y ya está", explicó después Lola.

Muchos no comprendían este cambio tan repentino de opinión. Sobre todo el propio Diego, que no esperaba ver esas imágenes de su novia en la siguiente hoguera que tuvo.

"No me explico que haga eso pero que puede hacer lo que quiera. Yo no me imaginaba ver esto pero estoy muy agradecido de verlo. Al final llego a 'La isla de las tentaciones', veo que la persona con la que estaba no vale un duro para mí", reaccionó.

Lola ya lo tiene claro: "Quiero conocerme a mí misma"

En una nueva hoguera con Sandra Barneda, Lola ha tenido la oportunidad de explicarse. "Yo sé que le he hecho mucho, mucho daño. Es la primera vez que yo hago algo así. Me considero incluso mala persona. Teníamos una vida muy bonita. Estábamos creando un futuro, pero siento que si solo tengo eso, el tener una casa y una pareja, nunca voy a saber si es lo que quiero de verdad porque no he probado otras cosas", decía.

Para Lola, una de las cosas que más le duele es saber que va a volver a decepcionar a Diego tras su nueva infidelidad. Pero está convencida de que lo que necesita es conocerse: "Es verdad lo que dice de que me puedo dejar llevar por la emoción... por eso quiero conocerme a mí misma. He hecho todo esto porque no me conocía. No sabía lo que quería. Yo quiero aprender a estar sola. Tengo 24 años y solo he estado sola en mi vida 3 meses. He estado en pareja toda la vida. En tres meses no me puedo conocer".