El gran cambio de Lola en ‘LIDLT3’

Estamos deseando ver los nuevos programas de ‘La isla de las tentaciones’ y saber qué le depara a Lola el futuro. De momento, hemos visto varias facetas suyas. Por un lado, dejándose mimar con Simone: “Es un chico que me trata bien, que me atiende, que me da cariño sin pedirlo”. Gracias a él reconoció estar conociendo una nueva parte de sí misma y tanta complicidad había entre ellos que hicieron saltar la luz de la tentación.