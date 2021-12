A los colaboradores no les ha gustado nada la “charla” que el soltero le ha dado a Rosario. Creen que no debe pedirla explicaciones por su acercamiento con Simone ya que es su novio. Además, hay quien no se cree que el tentador tenga verdaderos sentimientos por la novia de Álvaro y la más dura en este sentido ha sido Lucía: “El discurso de todos los tentadores de todas las ediciones: ‘yo venía a una cosa, a pasármelo bien, pero me he encontrado otra’ y ahora tú te has enamorado. Mentira, que lo hemos escuchado muchas veces”.