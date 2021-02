En el sexto capítulo del reality hemos podido ver qué pasó a la mañana siguiente. Lucía se fue directa a Carlos para pedirle explicaciones. Aunque Lola y Carlos pensaban que estaría dormida, Lucía escuchó los cuchicheos que se traían bajo las sábanas. "¿Qué te crees, que yo soy tonta? ¿Que no iba a escuchar esos cuchicheos? La próxima vez me echas de la habitación para no hacer el ridículo porque bastante estoy haciendo ya", le recriminó al sevillano.

Lucía está muy dolida. Carlos era quien más sonrisas le sacaba en la casa. Llegó a darse un pico con él en una fiesta. Y por otro lado, Lola era hasta ahora su mejor amiga en la villa. "Que Carlos se haya pegado un magreo con mi amiga para mí lo que significa es que me ha tomado el pelo. Que estaba teniendo citas conmigo porque no había otra y que cuando se ha quedado libre la otra que le gustaba pues ha ido a por ella. No tengo suficiente con que Manuel me ponga los cuernos que además mi mejor amiga dentro de la villa se lía con Carlos", se sinceró después la gaditana.