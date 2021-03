Sin embargo, tras una divertida fiesta de disfraces , Lola terminó cayendo en la tentación con Carlos . La novia de Diego se metió en la cama con Lucía y el sevillano, y lo que comenzó como una broma picante, acabó en una noche de pasión junto al soltero mientras su amiga dormía . "Debajo de las sábanas hemos jugado, hemos estado a gusto... Yo tengo las hormonas alteradísimas y me he calentado", explicaba ella misma.

"Que Carlos se haya pegado un magreo con mi amiga para mí lo que significa es que me ha tomado el pelo. Que estaba teniendo citas conmigo porque no había otra y que cuando se ha quedado libre la otra que le gustaba pues ha ido a por ella. No tengo suficiente con que Manuel me ponga los cuernos que además mi mejor amiga dentro de la villa se lía con Carlos", estalló.