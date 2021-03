Fiama asegura que Manuel no tenía otro tema de conversación que no fuera el reality

En el reloj estaba grabado "sí, quiero"

Fiama participó con su ex novio Álex Bueno en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Manuel y Fiama han protagonizado un tenso reencuentro en 'El debate de las tentaciones'. "El día del reencuentro intenté cubrirlo en todo, dijo que lo habíamos dejado por mutuo acuerdo y la verdad es que se terminó porque yo no lo aguantaba más. Cuando nosotros salimos los tres primeros días, fue un mono tema. El único tema era seguidores de Instagram y ‘La isla de las tentaciones’. Hasta mi amiga Melyssa me preguntó que si no tenía otro tema de conversación. Nos desquició", ha asegurado la canaria.

"¿Y tú qué me regalaste a mí?", ha dicho el exnovio de Lucía. "Me regaló el reloj con el que le había pedido matrimonio a su novio Álex Bueno", ha contado. "No fue así, estábamos hablando de cosas de la isla, tú las tiras sin contar el contexto. Estabas mirando las cosas que tenía en ese momento de Alejandro y me dijiste que te encantaba el reloj. Te dije que porque estaba grabado, que si no te lo quedabas y me dijiste: ‘pues me lo quedo", ha aclarado la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' entre risas. "Era un reloj en el que ponía 'sí, quiero".

Fiama destapa las mentiras de Álex Bueno

Por si fuera poco, Fiama asegura que está "muy decepcionada" con las mentiras de Manuel. "La verdad es que todo lo que defendí en el reencuentro me he dado cuenta que es mentira. Lucía contó que Manuel le había dicho que se iba conmigo en Madrid. Él aseguro que había sido en República Dominicana y no, a mí me había dicho que se lo había dicho en Madrid", ha explicado.