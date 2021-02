Manuel y Marina, arrepentidos tras ser infieles a Lucía y Jesús: "Me da miedo no controlar"

Manuel se besó con Fiama y Stefany en la misma noche, siendo infiel por partida doble a Lucía

Marina fue infiel a Jesús besándose con Isaac, el soltero con el que cada vez avanza más

Marina y Manuel se arrepienten al día siguiente de sus infidelidades por el daño que puedan causar

Manuel y Marina han sido los primeros en caer en la tentación en 'La isla de las tentaciones 3'. Ambos no han sido capaces de resistirse con los solteros que poco a poco están conquistándoles. Pero los dos tenían el mismo sentimiento a la mañana siguiente de haberles sido desleales a Lucía y Jesús, sus parejas: el arrepentimiento.

Manuel había sido infiel a Lucía por partida doble. En la misma noche se había besado con Fiama y Stefany. La canaria participó en 'La isla de las tentaciones 1' y él, como espectador, ya se había fijado en ella. Por eso no pudo ocultarle su atracción. Por otro lado, en estos días también se había dejado llevar con Stefany. Así que una cosa llevó a la otra y acabó besándose con ambas.

"Qué vergüenza, tío. La he liado, la he liado. La he liado por partida doble", le decía Manuel a sus compañeros al día siguiente, que intentaban animarle. "Pienso en el daño que puedo hacer a Lucía. Ella se va a sentir defraudada conmigo, me va a decir que me la ha jugado", reflexionaba el andaluz.

Pero Manuel no se escondía. "Ha salido el auténtico Manuel, he sido yo. El día que yo vea esto y diré 'has sido un mamón y un cabrón pero has sido tú", confesaba.

Marina, preocupada por el daño que puede hacer a Jesús

En la otra villa, el mismo remordimiento tenía Marina. En su caso, ella tiene una fuerte atracción desde el primer día con Isaac. Había intentado contenerla todo este tiempo, pero un jugueteo en la piscina dio lugar al ansiado beso.