Manuel es muy aficionado a los tatuajes . Ya en 'La isla de las tentaciones 3' vimos que luce muchos en su piel. Lo que no sabíamos era que se ha hecho uno que no solo lo tiene Fiama, sino también Alejandra Rubio . Y ha sido precisamente por su madre, Terelu Campos , que hemos conocido la historia en 'El debate de las tentaciones'.

Terelu le preguntaba a Fiama por él. "Yo sé que las amigas tenéis un tatuaje en común . Me ha llamado la atención de que en tan poco tiempo Manuel se lo hiciera", reflexionaba. La canaria le confirmaba la información y era el propio Manuel quien se defendía: " Me gustaba y me lo hice . Yo me puedo tatuar lo que quiera", respondía en lo que parece una evidencia clara de haberle copiado el tatuaje a Fiama.

El tatuaje en sí es una frase que reza 'Yes to all' ('Sí a todo') Manuel no se cortó en enseñarle a Sandra Barneda en directo dónde lo tenía: en la cadera. Poco más tarde el gaditano se dirigió directamente a Terelu: "¡Tu hija también lo tiene!", desvelaba. "Por qué te crees que lo sé. No lo voy a saber yo por qué mi hija lo tiene", le respondió la colaboradora con ironía.