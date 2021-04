Marina: "Aquí termina una de las experiencias más bonitas de mi vida"

Ahora, cuando todo ha terminado, Marina ha hecho balance de su paso por 'La Isla de las Tentaciones': "Todo lo que empieza, acaba. Aquí termina una de las experiencias más bonitas de mi vida, donde he podido ser yo, he hecho en todo momento lo que he querido y de la cual no me arrepiento absolutamente de nada".