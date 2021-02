Sin embargo, aunque la sevillana se siente cada vez más atraída por el exparticipante de 'Super Shore', tiene claro cuales son sus límites en la villa. "No me veo yo comiéndole la boca aquí en medio, que no. Lo que pasó pasó por la tensión, pero no voy a estar todo el día buscándolo para enrollarme con él. No lo veo justo, eso si que es faltar el respeto, es en plan: 'me la suda todo', y a mí no me la suda todo. Si a mí realmente me interesa el chaval, y el tiene interés en mí, cuando salgamos fuera nos reventamos. ¿Aquí qué vas a hacer? Cuatro tonterías".