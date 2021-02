Marina alucina con las imágenes de Jesús: "Ahora empieza el juego, yo también voy a ser muy perra"

"Creía que estaba enamorado de mí", ha asegurado Marina en la hoguera

Marina afrontaba su primera hoguera con ilusión y con mucha curiosidad por lo que pudiera estar haciendo Jesús. Ella aseguraba que necesitaba sentir que podía perder a su novio. Sin embargo, las imágenes que ha visto Marina la han dejado completamente descolocada.

"La magia del primer al tercer año no la vuelves a recobrar nunca. En tiempo de guerra todos los agujeros son trinchera. ¿A que he venido a jugar a las canicas? No. Vamos a pasárnoslo bien y a ser un poco perros", comenzaba diciendo Jesús. "Yo tengo una amiga que me hace unas cosas en la cabeza que me deja… Esto cada día va a ir a más y nos lo vamos a pasar genial. Que pasé lo que tenga que pasar".

Marina se ha quedado totalmente boquiabierta ante lo que estaba viendo. "Me ha sorprendido. No me lo imaginaba tan abierto. Yo pensaba que él estaba enamorado de mí y que magia había. Tranquilo, que yo también voy a ser muy perra. ¿Y qué amiga tiene? Seguro que se lo está inventando para no quedar por debajo de mí. Veo que se lo está pasando muy bien. Yo también me lo voy a pasar muy bien. Anda y yo cortándome…", ha comentado.

La participante también ha podido ver como su novio le decía a Nahia que "no cerraba puertas". "Me estoy dando cuenta con la persona que lleva cinco años. Lo veo muy a gusto con Nahia, pues mira por lo menos estoy viendo lo que quería ver. Parece que ha conectado con ella, pasan mucho tiempo juntos".

Marina desvela que Jesús no quiere salir de fiesta con ella

Además, Marina ha contado que en 'La isla de las tentaciones' ha descubierto muchas cosas que no le gustan de su relación con Jesús.