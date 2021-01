Jesús brota contra Marina tras ver su tonteo con Isaac: "Esto marca un antes y un después en nuestra relación"

Jesús ha visto las imágenes de su novia Marina tonteando con Isaac en VIlla Montaña

Lola no se atreve a dar un paso más con Simone por temor a perder a su perro Horus

El discurso de Hugo ha emocionado a Sandra Barneda

Según van pasando los días en República Dominicana, las relaciones entre los solteros y las parejas de 'La isla de las tentaciones 3' se hacen más estrechas, es el caso de Marina e Isaac. La novia de Jesús y Lobo tuvieron mucha química desde el primer momento, y a la andaluza cada vez se le hace más difícil resistirse ante los encantos del soltero.

Esto no ha hecho ninguna gracia a Jesús, quien en su primera hoguera ha visto la complicidad y la atracción que su novia sentía hacia el catalán. Jesús ha estallado al ver las imágenes en las que Marina e Isaac sostenían un hielo con la boca y ha asegurado que para él su relación con ella ha terminado.

"Para mí esto es un antes y un después, literalmente. No voy a llorar porque ni se lo merece. Por dentro hay un puñal hundido pero no se lo merece. No se merece de mi nada. ¿Tú sabes lo que significa la palabra 'nada'? Si quiere que la busque en la Real Academia Española: nada. Es una falta de respeto para mí, para mi familia, su familia y para una cosa que ha construido cinco años y se ha esfumado en dos días"

Lola, cada vez más cerca de Simone

Lola define a Simone como "el hombre perfecto con el que cualquier mujer quisiera estar". Sin embargo, y aunque es más que patente el feeling que existe entre ambos, ella no se atreve a dar un paso más. El motivo es su perro Horus. Lola está convencida de que Diego le prohibirá verlo si ve algo que no le gusta y no está dispuesta a "romper la familia":

"Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con el por x razón no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre pero el perro tía... si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo... se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro...él solo es el", ha contado entre sollozos a sus compañeras.

Sandra Barneda se emociona hasta las lágrimas

Tras ver lo rápido que sus novias se habían integrado con los solteros, el miedo se ha metido en el cuerpo de los chicos, especialmente de Hugo, quien teme que Lara haya perdido interés en él.

"Me he dado cuenta que estoy más enamorado de lo que pensaba. Siempre dice que está más enamorada que yo pero creo que las últimas veces, al fallarle tanto, creo que perdió el interés en mí. Eso me raya bastante. Es que la quiero con locura. No me imaginaba que la llegaría a querer tanto. Necesito abrazarla", ha confesado emocionando a la presentadora.

"Le diría que quiero casarme con ella. Ella me dijo muchas veces que quiere tener hijos y siempre le digo que me veo muy joven. Y ahora si pudiera le haría un hijo aquí. Es que la quiero. A veces tienes que ponerte en momentos jodidos para saber qué es lo que realmente quieres. Yo aquí me estoy dando cuenta, espero que ella también", añadía.

La luz de la tentación se activa tres veces

La luz de la tentación es la gran novedad de 'La isla de las tentaciones 3'. Se trata de una señal auditiva y luminosa que avisa a los habitantes de las villas de que en la otra villa se han sobrepasado los límites que marcaron el primer día.

Aunque al principio los participantes se lo tomaban en broma, el pánico ha invadido la villa de los chicos cuando han escuchado su característico sonido en tres ocasiones diferentes.

Manuel, no hay imágenes para ti

No todos los chicos han tenido la oportunidad de ver imágenes de sus novias. Cuando ha llegado el tuno de Manuel, Sandra le ha comunicado que no había imágenes para él.

"Yo hasta que no vea nada voy a intentar confiar en ella. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. Me ha descolocado un poco. Me ha sentado mal y ahora mismo estoy que no estoy. Por un lado pienso en si ha hecho algo; por otro que igual no lo ha hecho. Son contradicciones que uno se forma en la mente", ha explicado.

Las primeras citas

Las parejas han disfrutado de sus primeros encuentros con los solteros, aunque no todas han ido igual de bien. Jesús tenía una fuerte e inesperada conexión con Bela, sin embargo, Lucía terminaba su cita con Víctor con un increíble zasca: "Te he elegido a ti porque los compañeros con los que me llevaba mejor ya iban a tener otras citas. Quiero probar con otro soltero con el que sienta más peligro", se sinceraba.

Problemas en la villa