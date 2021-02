Jesús y Manuel han cosechado una gran amistad en 'La isla de las tentaciones 3' . Junto con Hugo, Diego y Raúl, los chicos de Villa Playa forman una piña en la que se apoyan los unos a los otros en tal inmensa experiencia. Por eso cuando Jesús se ha enterado que Manuel ha sido infiel a Lucía con dos solteras en una misma noche , no tuvo reparo en echarle la bronca a su amigo pensando en el dolor que sentirá su novia cuando se entere.

Manuel se desinhibió en la última fiesta de Villa Playa. El andaluz se quedó impactado con la entrada de Fiama , de 'La isla de las tentaciones 1', como nueva soltera así que aprovechó la fiesta para acercarse a ella. Manuel ya se había sentido atraído por la canaria al verla en la primera edición del reality, cosa que no le ocultó. Pero mientras estaba Stefany, la soltera con la que hasta ahora ha tenido más conexión, rondando.

El de Puerto Real finalmente logró quedarse a solas con Fiama y, pensando que detrás de una pared no se les vería, ¡se besaron! Pero lo que más sorprendió a todos es que, al rato, ¡también se besó con Stefany!

Jesús regaña a Manuel por su infidelidad

Cuando Jesús confirmó sus sospechas (que Manuel se había liado con las dos en la misma noche) le llevó a la habitación para regañarle por lo que había hecho. "¡Te has ido con dos tías el mismo día!", le reprochaba. Manuel no entendía el motivo de su enfado. "¿Por qué te enfadas conmigo, tío?", le respondía. "¡Tío, porque te quiero ! Y porque se que tu novia sufre , gilip*****", le hacía ver.

Manuel enmudecía. "Porque tú quieres a tu novia y ha sufrido lo más grande. ¿Tú te crees que tengo este mosqueo por ti? Lo tengo porque me duele porque sé lo que es al revés y duele. Porque tu novia te quiere y cuando vea esto el siguiente día... ¡Es una vergüenza, tío! Se la has liado una vez y en el mismo día se la has liado dos veces", le decía Jesús a su amigo.