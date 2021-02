Marina se sincera con Isaac: "Me pones mucho, me intimida tu mirada salvaje"

Marina e Isaac provocaron que la luz de la tentación se activara por primera vez

A la novia de Jesús cada vez le cuesta más reprimir sus impulsos con el soltero

Marina ha prometido a sus compañeras que no va a caer en la tentación

Marina e Isaac están cada vez más cerca el uno del otro. La novia de Jesús y Lobo han tenido una muy buena conexión desde el primer momento, y aunque ella trata de resistirse, no puede esconder la atracción que siente hacia el soltero.

"Tengo claro lo que quiero y lo que no quiero hacer", asegura ella. "Lo respeto, no quiero que pienses que cuando me acerco en la piscina o algo es para darte un beso. Yo quiero estar ahí cerca y mirarte, intimidarte". dice lobo. "Me intimidas porque me miras con esa mirada de salvaje, penetrante, pero no. Está claro, dos no se dan un beso si uno no quiere", vuelve a asegurar Marina.

Lobo aseguraba a la joven que si tuviera cita con otro de los solteros se molestaría: "Te tengo que conocer muchísimo más y tú a mí, porque cuando alguien me gusta me corto", le ha hecho entender él. "Entonces, suponte, me pones un montón y ya me tengo que dejar levar y meterme en un cuarto contigo", ha comentado Marina.

"No, te digo que llevamos tres días y que tengo muchísimo más que tienes que conocer. Lo que he conocido de ti me ha encantado, somos los dos así como fogosos, del palo", respondía Isaac.