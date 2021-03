Marina y Stefany se ven cara a cara en la hoguera y protagonizan una tensa discusión

La novia de Jesús y la soltera de 'La isla de las tentaciones' libran una batalla de 'zascas'

Stefany le recrimina a Marina su infidelidad a Jesús

Marina y Stefany han protagonizado una de las hogueras más tensas que hemos visto en 'La isla de las tentaciones 3'. Las participantes del reality no se soportan y no se han cortado en librar una auténtica batalla dialéctica cuando se han reunido delante de Sandra Barneda y el resto de compañeras de Villa Montaña.

Stefany entraba con paso firme. Y en su presentación ya lanzaba el primer ataque. "Estoy súper bien, feliz conmigo misma y yéndome a dormir cada noche con la conciencia muy tranquila a diferencia de otras", soltaba. Marina enseguida respondía que "por qué". "Porque estoy haciendo lo que me sale del corazón", explicaba la soltera.

"¿Y yo no? ¿Qué te sale del corazón? Irte con uno, luego con otro", contestaba Marina devolviendo el golpe al recordar que Stefany se besó primero con Manuel y después con Jesús. "Yo no sé las relaciones que tú habrás tenido pero es muy fácil juzgar desde fuera una relación", intentó hacerle ver Marina a Stefany.

Pero la soltera seguía sin compartir que ese fuera un motivo válido por el que ser infiel a una pareja: "He tenido tres relaciones de años y te puedo asegurar que he estado enamorada hasta las trancas y jamás hubiera hecho lo que has hecho tú. Y mucho menos sería tan cobarde de esperar a este programa para hacer lo que ya querías hacer fuera. ¡En un día o dos no te sale hacer eso porque no te nace!", exponía indignada.

Pero Marina siguió en sus trece. Defendía que su relación con Jesús ya estaba quebrada antes de aterrizar en 'La isla de las tentaciones 3'. En su discurso, confesaba sus sentimientos como nunca antes: "Mentira. Eso es mentira. ¿Tú sabes qué pasa, cariño? Que yo nunca he dicho que esté enamorada. Nunca lo he dicho. Yo sabía que mi relación tenía problemas y aquí me estoy dando cuenta, me estoy liberando y me estoy dando cuenta de lo que realmente siento. Pero estoy siendo de verdad. Cosa que tú y el otro no estáis siendo. Porque a ti no te gusta mi novio. Y si no mírame a la cara y dime que te gusta. ¿Te gusta?".

Sandra Barneda interrumpía rápidamente la conversación. ¿El motivo? Marina debía hacerle tres preguntas a Stefany y si Jesús le gustaba a la soltera contaría como una. Finalmente, la andaluza decidió que su primera pregunta para Stefany fuera "si había tenido algo sexual con Jesús más allá de un beso".

"No porque los dos nos respetamos mutuamente y tenemos unos valores de los que tú careces", contestaba Stefany y de nuevo se volvía a liar. La tensión fue en aumento conforme pasaba el tiempo.