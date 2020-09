Marta, a punto de abandonar después de la 'traición' de Lester: "Tú y yo ya no estamos juntos, pásalo bien"

Marta y Lester han estado a punto de romper nada más empezar 'La isla de las tentaciones' . De hecho, no parece haber quedado claro si finalmente prosiguen la aventura estando juntos o separados. Todo comenzó con una discusión de Marta con una de las solteras, Elisa . Al día siguiente, Lester no es que se posicionase al lado de Elisa, pero tampoco se puso de parte de Marta.

Marta, a punto de abandonar por la gran discusión con Lester

Cuando Lester se reencontró con Marta al día siguiente, intentó hacerle ver que todo había sido un malentendido . "Me dio lástima que discutieras con las chicas porque después ellas se disculparon", le soltó. Marta, atónita, se lo tomó fatla: "¿En serio me vas a dejar de loca?", le respondió muy alterada .

Al final, la canaria se agobiaba y amagaba con abandonar . "Me quiero ir, me quiero ir", no paraba de repetir después de escuchar a Lester decir que con quien más había congeniado hasta el momento era con Elisa.

Lester la siguió prometiéndole que no va a pasar nada con la soltera. "Le saco diez años más. Estate tranquila, no voy a irme con ella", decía a su novia. Pero Marta no entraba en razón y no solo le dijo que ya no estaban juntos, sino también le llamó "sugar daddy" y "falso".