Álvaro y Rosario acordaron antes de entrar en el programa que si uno de los dos caía en la tentación, sería el otro miembro de la pareja quien se quedaría con la gata. “Yo me muero”, contó Rosario. Para ella, Melocotón es “un apoyo incondicional” que la apoya y consuela en sus peores momentos y no quiere despedirse de ella.

“Yo a Diego le quiero mucho, pero si lo dejo con él no me voy a morir porque sé tirar para adelante sin un hombre, pero el perro, tía… Si Diego ve algo que no le gusta va a quitármelo de golpe para hacerme daño porque es rencoroso y vengativo. Se rompe una familia. Que hombres hay muchos, pero el perro… él solo es él” , confesó, entre lágrimas, conmoviendo a toda España.

Fue la de Castellón quien la nombró en la última hoguera tras pedir la hoguera de confrontación con su chico para intentar evitar que su relación se rompa. “Si decide que se queda [en la villa tras la hoguera de confrontación] te juro que yo me voy la más contenta a mi p*** casa con mi p*** perra porque él no la va a volver a ver”, afirmó.

En ‘La isla de las tentaciones 3’, el gallego fue muy sincero respecto a sus sentimientos. Cuando se vio cara a cara con Rubén, la mayor tentación de Lara, el soltero le dijo: “Lo que me ha contado es que te preocupas más por la cabra que por ella”. Pero lejos de desmentirlo, el gallego replicó con una de las frases más memorables del formato: “Cuando me preguntan si quiero más a mi perra, a mi cabra o a Lara, yo no sé responder a eso. Con mi cabra llevo siete años y estaba antes de Lara. Yo no me voy a mojar diciendo si quiero más a mi novia o a mi cabra. Creo que podemos ser felices todos”.