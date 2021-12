Rosario estaba muy preocupada antes de empezar la hoguera. Tenía muy claro que Álvaro había pasado los límites y la había sido infiel con Sabela , pero no era eso lo que la quitaba el sueño… sino el destino de la gata que tienen en común, Melocotón.

“ Siento que cada vez estoy más lejos de Álvaro . Me estoy debatiendo entre lo que quiero hacer y lo que debería”, le contó a Sandra Barneda refiriéndose a su incipiente relación con Suso. Le echa menos en falta de lo que pensaba en un principio y eso le provoca una gran sensación de tristeza: “Venía aquí con una idea muy diferente”.

Rosario y Álvaro tienen una gata en común : se llama Melocotón y la adoran. Antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’ acordaron su futuro en el caso de que la relación terminase. “Si uno de los dos fallaba perdía a Melocotón y se lo llevaba el otro. Yo me muero. Melocotón para mí es un apoyo incondicional , cuando ve que estoy mal viene y me consuela”, relató la residente de Villa Paraíso.

Rosario vio en su hoguera lo que esperaba: a Álvaro besarse con Sabela. A pesar de que ya lo tenía asumido, acabó derrumbándose. Cree que su novio actuó de esa forma como venganza tras ver el acercamiento de la de Elche y Suso y consideró muy diferente la manera en que los dos habían hecho las cosas, aunque ambos acabasen siendo infieles: “No quiero parecer hipócrita. Yo también he pasado el límite, pero considero que lo he hecho diferente y él cuando ha hecho esto no sabía que yo había pasado ningún límite. Duele porque llevo muchos años con él”, expresó.