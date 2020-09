Mayka, despechada por el acercamiento de Pablo y Dorothy: “Me he reprimido por él, ahora voy a hacer lo que me dé la gana”

Tras Melysa, llegaba el turno de Mayka que esperaba las imágenes en la hoguera con muchas dudas: “Me espero cualquier cosa ya, pero visto lo visto, no sé...” y antes de ver el primer vídeo pedía a sus compañeras que estuvieran atentas para que no se le “escapase nada”.

Mayka estaba cada vez peor, y para rematar su turno, fue testigo de los juegos de su chico con la soltera en cuestión en la piscina, lo que acabó por sacarla de quicio: “¿Me puedes explicar que están haciendo debajo del agua? ¿Por qué hace eso’ ¿Qué co** está haciendo este tío? […] A mí los chicos me han dicho de subirme encima para hacer una ‘guerra’ y yo he dicho que no por respeto, él ahí no me ha tenido respeto”.