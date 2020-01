Álex se muestra frío al descubrir que Melani es una de las solteras: "No siento nada por ella"

Álex ha asegurado no sentir nada por Melani y no se ha cansado de repetir lo bien que está con Fiama y lo enamorado que está de su actual pareja. Fiama, aparentemente tranquila, está convencida de que su prometido tiene más que superada su historia de amor con la extronista de 'MyH': "Hay gente que viene a molestar y no a buscar el amor, pero se va a ir a su casa con las ganas. No me perturba en absoluto".