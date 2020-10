Melodie aplaude el perdón de Cristian: “Se lo he pedido a gritos”

Cristian veía que sus miedos se hacían realidad e intentaba no perder a la mujer de su vida: “Yo sabía que la quería, pero aquí me he dado cuenta de que la amo con locura y esto me rompe por dentro ”. “Esto antes de haber entrado aquí me hubiera encantado, hubiera cambiado todo lo que tenía por haber escuchado eso, pero ahora… no quiero la vida que tenía antes, creo que llega tarde ”, aseguraba una Melodie muy segura de sus actuales sentimientos.

De hecho, llegó a decirle a la cara a su novio de 9 años que ya ni se acordaba de él: “Empecé a desconectar y no sé en qué momento me empecé a olvidar de ti… no me he acordado de ti… Tú me has querido hacer así de pequeña para tenerme bajo tu manga”. Cristian ya no tenía nada que hacer, Melodie ya no le quería e incluso, le miraba a los ojos y le aseguraba que dejaba una puerta abierta para tener algo con Beltrán fuera del programa: “No tenía que haberle forzado a ser de una manera que él no es. Yo no tengo que mendigar amor. Si yo no me he querido, ¿Cómo me va querer él? He avanzado más con Beltrán y siento que no quiero perderlo… Me voy a ir sola, pero le voy a dejar una puerta abierta para conocerle fuera”.