Melyssa ha vivido su peor hoguera al ver los besos de Tom y Sandra

Melodie consuela a su amiga Melyssa y arremete contra Tom Brusse

Melyssa ha vivido su momento más duro en 'La isla de las tentaciones'. La hoguera ha traído para ella las imágenes definitivas entre Tom y Sandra y su disgusto, como era de esperar, ha sido mayúsculo. Melyssa se ha derrumbado y ha tenido que abandonar la hoguera para tranquilizarse.

Por suerte, sus compañeras de experiencia han estado ahí para apoyarla. Melodie ha acudido veloz tras Melyssa al ver que necesitaba huir de la hoguera: "No te puedes hundir por un tío que te ha hecho eso. Dice que le mirabas el móvil, que no le dejabas ser él. Claro, él quería ser un cerdo, que es lo que está haciendo. Y encima tú machacándote por los celos.", le ha dicho visiblemente afectada.

Los consejos y ayuda de Melodie no han quedado ahí, intentando tranquilizar a Melyssa ha resaltado la suerte que tiene de haber descubierto al verdadero Tom y por qué no merece estar con alguien como él:

"No puedes decir con tristeza que no vas a encontrar a nadie como él. Ese es el tema. ¡Que no encuentres a nadie como él!", le ha pedido asegurando que un hombre como Tom no es bueno en su vida.

Melyssa se ha derrumbado junto a su amiga al poner en relieve la situación: "Fuiste a la casa, le dijiste todo y de qué le ha servido. No le importas. Abre los ojos. Por favor, abre los ojos Melyssa, que no te merece un tío así."

Melyssa seguía sin creerse lo que habia pasado: "Él me dijo que me quería". "Te dijo muchas cosas, pero está demostrando que no le importas", intentó convencerla Melodie.

Melodie tiene claro lo que ocurre: "Ella quiere de una forma tan pura. A la larga verá que esto es lo mejor que le puede pasar. Yo sé que es una chica inteligente y sabrá sacar lo mejor". Además, está segura de que no se merece el amor de Tom: "Melyssa no se merece una persona así, pero ni Melyssa ni ninguna chica de este planeta", sentenció

Las chicas consuelan a Melyssa en Villa Playa: "Tom es maquiavélico"

Los consejos y el apoyo a Melyssa no quedaron en la hoguera. Sus compañeras decidieron acompañarla a la habitación en Villa Playa.

"Melyssa, eres tan buena y tan noche que no te entra en la cabeza que una persona pueda ser así. Pero lo es. Melyssa, haz click por favor", intentó convencerla Melodie que tiene 'calado' a Tom: "Es un actor, se merece un Óscar. No te interesa quedar bien con él. Es una persona maquiavélica"

Y es que Melodie considera que aunque Tom "ya no quiera" a Melyssa, por "empatía" no debería comportarse así.

Melodie, a Melyssa: "No pienses en ningún momento que la culpa es tuya"

A la mañana siguiente, Melyssa seguía sin dar crédito a lo que había ocurrido. Incluso seguía convencida, tal y como le ha confesado a Marta, de que era una venganza.