La reacción de Tom al sufrimiento de Melyssa acaba con un zasca de Sandra Barneda: "¿Cómo va a superar Melyssa sus celos con tu actitud?"

Tom Brusse se está dejando llevar en 'La isla de las tentaciones'. Su actitud en Villa Montaña tiene una consecuencia: el sufrimiento de su novia Melyssa . Así lo ha podido comprobar en la última hoguera, en la que ver a su pareja le ha afectado más de lo que esperaba: "No es fácil verla, siento que me sigue gustando. La veo muy guapa."

Las primeras imágenes ha tenido una consecuencia directa: "No la echaba de menos, con Sandra desconecto al 100%, no pienso en nadie. Pero ahora al verla..." -Ha afirmado Tom- "Ha sido un golpe fuerte, Melyssa es una persona especial para mi. Puede ser una incoherencia, pero la sigo queriendo".

La actitud de Tom no ha pasado desapercibido para Sandra Barneda: "¿Te imaginabas verla y sentir lo que has sentido?". "Soy una persona muy sensible", ha respondido Tom ante el asombro de todos. "¿Tú?", ha querido confirmar Sandra. "Sí, quiero abrazarla pero a la vez no quiero porque quiero una vida feliz", se ha justificado Tom.