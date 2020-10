Melodie y Beltrán se encaran a Cristian y Andrea en una tensa discusión: "Metiste a Andrea en mi cama"

Melodie y Beltrán han seguido viéndose después de 'La isla de las tentaciones 2'

Cristian y Andrea se liaron después del programa

Melodie y Cristian se vuelven a ver y, de nuevo, aparecen los reproches

Melodie y Cristian han vuelto a verse en 'La isla de las tentaciones 2: tres meses después' en un encuentro que ha sido de todo menos conciliador. En este tiempo ambos le explicaron a Sandra Barneda que habían hablado en varias ocasiones tras su ruptura en el reality, pero lo han vivido de maneras distintas.

Para Cristian, Melodie le dio mensajes contradictorios y empezó paralelamente una relación con Beltrán, el soltero que conoció en Villa Playa:

"Me decía que no le gustaba el chico con el que se fue. Quería saber si estaba enamorada de otra persona para poder rehacer mi vida; o si estaba agobiada para esperarla. Ella me decía que estaba agobiada. A los tres días me puso 'te quiero", contó. Además, Cristian añadía que le había dolido mucho encontrarse un día en su casa a Melodie con Beltrán.

Pero Melodie tiene otra versión. Según ella, en todo momento le dejó claro a Cristian que no volvería con él. "Si yo he pecado de algo es de no querer hacerle daño. Si le puse te quiero fue porque ese día tuvimos una conversación de tres horas sobre nuestra relación en la que yo le dejé bien claro que no quería estar más con él. Yo no le dejaba por Beltrán, yo le dejaba por cómo él había sido conmigo (...) Él nunca me vio capaz de dejarlo y si no hubiese entrado hubiese terminado mis días con él", le explicó a Sandra Barneda.

Para Melodie, su paso por el reality sin duda supuso un antes y un después en su vida: "Yo pasé por un transcurso de sentimientos muy fuerte. No fue de la noche a la mañana que me levanté un día y dije que no quería estar con la persona con la que llevaba 9 años (...) Tenía una dependencia emocional muy fuerte. Aún la sigo teniendo, son 9 años. Yo tenía la vida muy cómoda que era casarme, tener hijos, no veía más allá. Y en 'La isla de las tentaciones' me di cuenta de que igual había más vida que la que yo me había puesto por objetivo.

El reencuentro de Cristian y Melodie... con Beltrán y Andrea

Parece que en este tiempo, además, Beltrán y Andrea, los solteros que conocieron en 'La isla de las tentaciones 2' han estado muy cerca de Melodie y Cristian. Los cuatro se han vuelto a ver en un incómodo y duro reencuentro donde no faltaron los reproches.

Si bien Cristian había dicho que Melodie había metido a Beltrán en su casa; ellos sacaron a la luz que él había hecho lo mismo con Andrea. Además, Andrea y Melodie tuvieron un encontronazo ya que es evidente que no se soportan.

"Yo a Andrea no tengo nada que reprocharle. Si es una persona que ayuda a Cristian a superar todo esto pues genial". decía Melodie. Pero la tensión estallaba cuando Andrea decía que Melodie tiene otra cara. Una faceta que vio cuando la pilló en su casa con Cristian: "Ella vino loquísima. La veo como que siempre da una imagen de que está tranquila y serena pero no es así", soltaba.