Una frase bomba de Cristian acaba con Melodie rompiendo con él: “Doy por terminada mi relación, yo ya no tengo pareja aquí”

Antes de saber si así era, Sandra Barneda quería saber qué era lo que más le había molestado y Melodie fue sincera: “En nueve años de relación nunca he bailado agarrada con él. Igual ahora se siente liberado, no sé”. Dicho esto, la presentadora le daba la mala noticia, había más imágenes.

Estas inesperadas palabras dejaron a todas las chicas sin palabras, pero especialmente a Melodie, que se quedó en shock: “No lo conozco, no sé qué decirte, no sé quién es esa persona”. Rota, no daba crédito y no entendía como antes de ir al programa le pedía matrimonio y ahora salía con esas, y dolida, aseguraba: “Doy por terminada mi relación, yo ya no tengo pareja aquí”.