Cristian, avalado por Tom, asegura que ha tenido sexo con Melodie y ella estalla: "Sois unos mentirosos, montajistas y oportunistas"

Suso le había preguntado a Cristian que por qué decía tanto que su ex se reía de Beltrán, el soltero que conoció en República Dominicana y con quien sigue manteniendo una relación que va poco a poco. "Hubo algo más", respondía Tom a Suso. Melodie se quedaba a cuadros preguntando a qué se refería cuando Cristian soltaba: "¿Tú no has hecho nada conmigo en el sofá?".