"Me ha costado bastante y todavía a veces tengo algún recuerdo pero está superado. Yo creo que tengo un mecanismo de defensa y mi ser solo quiere que recuerde lo positivo. Lo que sentí me destrozó por dentro. No recuerdo el estado en el que estaba cuando me escapé de una casa a la otra, lo he bloqueado", confesaba la exparticipante.