Lola y Diego llegaron a ‘La isla de las tentaciones’ para poner a prueba su relación, pero también seguros de su amor. Pero pronto esa idea ha empezado a tambalearse, sobre todo por parte de Lola. En Villa Montaña está descubriendo una parte de sí misma que no conocía y buena culpa de ello la tiene Simone, uno de los solteros.

La pareja se conoció en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, cuando Diego era tronista y Lola fue como pretendienta. Lo suyo fue un flechazo y solo tardaron dos citas en darse un beso de lo más apasionado. Vimos en directo cómo nacía su amor y puede que también seamos testigos de cómo se rompe… por la aparición de Simone, el guapo soltero italiano de ‘La isla de las tentaciones’. A Lola le pareció muy atractivo desde el principio (dijo que parecía un chico “de revista”), pero lo que más le llamó la atención de él fue que por fuera parece muy duro, pero que cuando le conoces ves a alguien sensible y atento.

Quizá por esas razones, y por lo cómoda que se siente cuando está con él, decidió concederle su primera cita en ‘La isla de las tentaciones’. A Diego no le hizo ninguna gracia y se pilló un buen enfado: incluso llegó a echarle en cara a su novia que no estaba diciendo la verdad y que simplemente se había fijado en él porque es guapo. Lola acabó llorando.

Lola, ilusionada con Simone en 'La isla de las tentaciones'

A medida que los días en el paraíso avanzaban, Simone y Lola estaban más cerca. Ella decidió participar en ‘La isla de las tentaciones’ para poner a prueba a Diego, pero parece que es ella misma la que está en la cuerda floja. Hora tras hora, se la ve más ilusionada con Simone. Ella misma lo reconocía: “Hemos conectado, somos personas. ¿Qué hago? No puedo hacer otra cosa. Yo venía aquí a poner a prueba a Diego, no a mí. Yo estaba segurísima. Yo me dejo llevar por un abrazo, pero luego pienso que no debería haberlo dado. Tengo miedo de acercarme a Simone, pero no puedo evitarlo. Me siento culpable de lo que estoy haciendo”.

A Lola le gusta que Simone esté pendiente de ella ya que, según cuenta, siempre es ella la que tiene que ir detrás de Diego. “Necesito esa esencia de cariño para fortalecer la relación”, explica. Cuenta que a ella le encanta que la abracen y que le hagan sentir “como una princesita”. Parece que ha encontrado en Simone lo que le falta en su relación con Diego…

Pero, a pesar de lo que siente, Lola se está controlando. No solo lo hace por Diego, sino también por el perro de ambos, Horus. Lola teme que, si pasa algo con Simone, Diego se enfade y no le deje volver a verlo.

Lola se derrumba y compara a Simone con Diego

La presión ha acabado por superar a Lola, que se derrumbó cuando Sandra Barneda acudió a la villa de las chicas para informarlas de que iba a tener lugar la primera hoguera. Fue en ese momento cuando la joven se sinceró como nunca y dijo en voz alta todo lo que llevaba dentro, poniendo de manifiesto todas las dudas que tiene sobre su relación: “Pensé que me conocía y resulta que no. Yo me hice el pasaporte para venir aquí, no he conocido nada. Yo me encierro en una rutina, odiando la rutina, y la acepto porque a Diego le gusta. Es un chico de costumbres. Yo la acepto porque quiero, pero igual no es lo que quiero para mí”, decía, totalmente rota.

Lola abrió su corazón y en él empieza a ocupar un sitio Simone. El italiano parece comprender lo que Lola necesita y que no tiene en su día a día con Diego: “Es un chico que me trata bien, que me atiende, que me da cariño sin pedirlo”, dice de Simone. Entonces llegó el momento en que Lola se puso a comparar a los dos chicos: “Diego también me cuida, pero a su manera. Yo siento que con Diego siempre voy detrás, siempre dando caricias, le miro y para mí es un Dios y necesito que alguien me mire así. Él lo hacía al principio. La relación al principio era como un cuento de hadas, pero se perdió”.

Pese a sus dudas, Lola ha seguido dejándose llevar con Simone y acercándose a él poco a poco. Los detalles que tiene con ella y algunos de sus consejos la están ayudando a abrir los ojos y a descubrir lo que quiere de verdad. Tanto se han acercado… ¡que han hecho saltar la luz de la tentación!

La primera hoguera de Diego

Diego ya ha visto en su primera hoguera las imágenes de la complicidad de su novia y de Simone. Su enfado ha sido enorme e incluso ha dicho que si Lola se lía con el italiano… su perro Horus se va a quedar con él porque está a su nombre.

Los besos de Lola y Simone

Los miedos de Lola la están haciendo echar el freno con Simone, pero al final se dejará llevar por su corazón. Una de las noches en Villa Montaña, los dos cederán a la pasión que llevan dentro y lo darán todo en la piscina. Besos, caricias y una frase de lo más esclarecedora: “Me gustaría hacer de todo con él”.