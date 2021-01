Melyssa se reencontró con Tom Brusse, su ex, en 'El debate de las tentaciones'

Sandra, la actual pareja de Tom, interviene en directo ante las miradas cómplices de la expareja

Melyssa y Sandra tienen un tenso intercambio de palabras y reproches

En el primer debate de 'La isla de las tentaciones 3' vivimos un momento de lo más emocionante cuando Melyssa Pinto y Tom Brusse se reencontraron en el plató. La que fuera pareja en 'La isla de las tentaciones 2' volvía a verse después de haber puesto fin a su historia de amor en el mismo escenario.

Nadie esperaba que entre ellos pareciera que aún existe una chispa después de la tormenta que apagó la llama de su amor. Porque al verse, lo primero que apareció no fue el rencor, sino el brillo en la mirada.

Melyssa y Tom protagonizaban así un cara a cara en el que no faltaron las miraditas, la risa nerviosa y las ganas de un acercamiento aunque fuera en calidad de amistad. Este hecho provocó la furia de Sandra Pica, la actual pareja de Tom, a la que le pareció una falta de respeto que su novio se mostrase tan receptivo llegando a decir que guarda a Melyssa "en el corazón".

Sandra intervenía en directo a través de videollamada muy enfadada. Tajante, decía que no pensaba consentir más la falta de empatía de Tom con ella así que decidía romper su relación.

Melyssa y Sandra se encaran

Antes de todo, Terelu Campos le contaba a Sandra Pica de lo que había sido testigo. "Unos minutos antes de volver en directo, ha habido unas miradas entre ellos de tal manera... En la que se miran y no sé por qué pero se hacen gracia", comentaba siendo su argumento apoyado por más colaboradores que también lo habían visto.

Melyssa tomó la palabra y explicó su versión de lo que había pasado: "Ha sido una situación en la que Suso le ha dicho a Tom que ya tenía las maletas fuera de casa y yo le he dicho 'No tengas tanta cara de preocupado' y me he reído".

Para Sandra, que Melyssa lo contase con una sonrisa indicaba que se estaba "alegrando" por la situación. "Tú te has alegrado porque se te ha visto en la cara", le recriminaba. "Para mí eres igual de importante de lo que fui yo para ti en la isla. No te debo nada. Si me alegro o no es mi problema", respondía Melyssa.

De mi vida no hago un show (Melyssa)

Melyssa y Sandra protagonizaban entonces un rifirrafe en el que Tom enmudecía. "Yo a ti tampoco te debo nada. Pero tanto que no decías que no ibas a hablar, ahora vienes y te sientas", contraatacaba la novia de Tom. "Yo de mi vida no hago un show igual que tú. Yo no he venido ninguna vez, he venido hoy porque me siento preparada y porque me da la gana al igual que a veces vienes tú. Y no tengo nada más que hablar contigo", sentenciaba Melyssa.

Melyssa habla de lo que siente por Tom

Aún con todo, Melyssa insistía en que no había sido para tanto. "Yo tampoco he dicho que quiera volver con él. No sé, estáis obviando que estoy aquí presente y he venido aquí a charlar un rato y nada más. Estáis haciendo unas películas, que de verdad...", decía la extronista. Pero Sandra lo tenía muy claro. "Estoy esperando a que Tom llegue a casa para largarme", había dicho.

Por su parte, Tom cree que Sandra necesita "superar el trauma de Melyssa" para poder seguir con su relación. Además, no ocultaba que espera tener una amistad con su exnovia.