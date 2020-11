El 'zasca' de Melyssa a Sandra: "Yo no necesito hacer montajes como tú"

Melyssa defiende que Tom quiso volver con ella

Una vez más, Melyssa y Tom tienen versiones diferentes sobre lo que pasó después del programa . Él asegura que ella insistió para retomar la relación: "Ella quería volver conmigo. Ella todo el día, y Sandra lo sabe, no paraba de llamarme. Me estaba agobiando. Me decía que se iba a morir. Yo le dije que me diese tiempo para vernos un día y aclararnos".

Sin embargo, Melyssa defendía que él le prometió que la quería: "Tú pides hablar conmigo y vamos a la playa a hablar. Me dices que me quieres. Que has sido un actor y me dices que la isla te ha venido grande. Me dijiste que fuésemos donde la hoguera a buscar el anillo y que si no lo encontrábamos me comprabas uno mejor porque querías seguir con ese compromiso", criticó.