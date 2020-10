Tom Brusse y Sandra Pica ponen fin a los rumores de infidelidad con una romántica foto: "Te quiero"

"No es amiga mía, es Samira y va contando por Madrid que se ha liado con Tom”, aseguró la canaria. Ella misma desmentía la noticia asegurando en el programa presentado por Jesús Vázquez que el ex de Melyssa solo era su amigo. "Que unas personas se lleven bien y salgan a cenar... por eso no tiene que pasar algo entre ellas. Yo no me he liado con él, es mi amigo, nos llevamos muy bien y hemos coincidido varias veces. Que venga la persona a la que yo le he dicho que he tenido algo con él, porque no hemos tenido nada", se defendió Samira.