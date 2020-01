Las primeras versiones virales del "Estefaníaaa" de Christofer y otros memes insuperables sobre las tramas de 'La isla de las tentaciones'

"Melani en su casa buscando cómo fastidiar la relación de Álex y Fiama desde otro continente" (@medianocheTV)

Álex se enfrentó a su segunda hoguera y vio cómo Fiama se daba un pico con Fani, algo que no le gustó nada ya que él no diferencia entre hombres y mujeres. Muchos comentaron los celos de Álex y hay quien incluso se acordó de Melani, la primera expulsada del reality y ex de Álex.