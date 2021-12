Cuando Gal·la vio en la hoguera las imágenes de su tonteo, que incluían unas en las que ella le comía el cuello y él parecía muy cómodo, la de Castellón optó por pedir una hoguera de confrontación . Quería hablar con él para salvar su relación antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que no se esperaba era que Nico ni si quiera se presentase .

Miriam ha publicado en su cuenta de Tik Tok dos vídeos que podría estar aludiendo a la infidelidad de Nico y también podrían querer mandar una indirecta a su novia. En uno de ellos acompaña a la imagen con el texto “Esa chica no me preocupa, no le veo posibilidades”, una frase muy repetida por las chicas cuando ven a sus novios tener citas o acercamientos con las solteras.