Nico ha recibido muchas críticas por su plantón, pero hubo alguien que comprendió su actitud y que le defendió sin fisuras: Nagore Robles. “A mí me pareció estupendamente. Me gustó mucho por parte de Nico. Ha tenido narices y ha dicho ‘no me apetece escucharla’. Ha dicho muchas veces que no es feliz con esta chica y quiere seguir viviendo su reality”, opinó la colaboradora.