Nagore Robles coincidió con Zoe y con Josué en ‘ Mujeres y hombres y viceversa ’, pero eso no le ha impedido decir son pelos en la lengua todo lo que piensa del reality que han hecho en ‘La isla de las tentaciones’.

“Me han decepcionado mogollón, me parecen una estafa los dos porque no han soltado las riendas en ningún momento”, aseveró la colaboradora. Ve “muy estratega” a Josué y cree que los dos habían “planificado” su trama en el programa y que incluso podían tener una frase clave entre ellos.

Terelu Campos coincide con Nagore: “No me creo a esta pareja”. Además, ve que Josué tenía “todo al milímetro”, por lo que no le ha gustado el programa que han hecho.