En esta ocasión, la expareja no fue directa a los reproches. De hecho Nico pidió perdón a Gal·la por el famoso comentario de las chocolatinas . Nada más llegar al paraíso, había comparado la rutina de pareja con ellas. Sus palabras dolieron tanto a Gal·la que esa fue la gota que colmó su vaso y por lo que acabó poco después pidiendo una hoguera de confrontación.

"Con todo lo que ha habido. Las discusiones, 'el amor se ha ido', todo... ¿con el chocolate seguimos? Te pido perdón porque es un comentario que se ha visto como que comparaba a la mujer con el chocolate. No es así. Comparaba mi relación ", aseguró.

Pero a continuación salieron los reproches entre Nico y Gal·la cuando se debatió si había hecho bien o no en no presentarse a la 'hoguera de confrontación' que pidió la participante. Se convirtió en el primer plantón de 'La isla de las tentaciones'.

Gal·la seguía muy molesta con el asunto y Nico intentó justificarse diciendo que su petición no iba motivada para salvar la relación, sino por su malestar y miedo ante la ruptura. Pero como muchos no le compraron el argumento, al final acabó confesando todos los motivos por los que decidió no presentarse.