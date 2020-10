Óscar carga duramente contra Lester y se sincera sobre Mayka: "No comparto que fuese la más fácil"

Óscar habla de su feeling con Mayka: "Fue la que más me transmitió"

El concursante responde a las críticas de Lester: "El fantasma es él"

Óscar critica la actitud de Andrea en la isla: "No le gustaba ninguno"

Óscar ha respondido en redes sociales a las preguntas que sus seguidores le han hecho sobre su paso por ‘La isla de las tentaciones’. El tentador más veterano del programa ha hablado sin rodeos sobre la enemistad que le enfrena a su expareja Andrea, ha opinado sobre otras chicas como Marta Peñate o Lía y ha zanjado de manera definitiva todas las dudas que hay sobre sus verdaderas intenciones con Mayka: “Fue la que más me transmitió y por eso la elegí”. ¡Estas han sido las preguntas y sus respuestas!

La mala relación con Andrea

El concursante ha dejado claro que su relación con Andrea no es nada buena y considera que la actuación de esta en la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ no ha sido real.

¿Qué opinas de que Andrea hable mal de ti en todos los capítulos?

“Realmente me da igual, creo que lo que Juan die de Pedro dice más de Juan quede Pedro. Si ella quiere basar su programa en hablar mal de mí y echarme tierra encima, es cosa de ella”.

¿Sentías algo por ella cuando entraste al programa?

“Evidentemente no. Cuando entré en la isla era porque estaba soltero, tranquilo y sin sentimientos por nadie. Me sentía totalmente liberado al 100 por cien para poder conocer a alguien nuevo y por eso fui. Si yo tuviera sentimientos por otra persona evidentemente no hubiera entrado”.

¿Crees que a Andrea le gusta Cristian?

"Yo creo que es evidente que no, ya que nada más entrar se acercó a Lester (…) y cuando Lester ya no le dio bola ni le dio cita, ella se fijó en Cristian. Y si Cristian no le hubiese dado bola pues se habría ido con otro. Yo creo que no le gustaba ninguno y que simplemente quería protagonismo".

¿Por qué te llevas mal con Andrea?

"Todo empezó cuando se desmanteló todo lo que había hecho con Ismael, que me había puesto los cuernos y no quería reconocerlo. Para no reconocer sus errores, ella me intentaba echar tierra a mi encima diciéndome que era un mentiroso (…) Ahí empezó a ir todo cuesta abajo".

Su defensa a Mayka

Después de haber escuchado como muchos dudan de que a él verdaderamente le guste Mayka, Óscar ha dejado claro que siempre se ha movido por sentimientos dentro del programa. Además, ha defendido a Mayka y ha confesado cómo le sentó que Pablo le vetara para no poder tener la siguiente cita con su novia.

¿Qué opinas de que se diga que te fuiste a por la más fácil?

"Lo primero, no comparto que Mayka fuese la más fácil; y los segundo, yo cuando entro no sé absolutamente nada de ellas. No sé cómo son personalmente, no sé cómo son sus novios y no sé cómo son sus vidas. Yo simplemente me guío por una atracción física y la que más me trasmitió ene se momento fue Mayka y por eso la elegí".

¿Sospechabas que te iban a poner el collar del veto o te sorprendió?

"Pues realmente me lo esperaba, estaba al noventa por ciento seguro de que me lo darían a mí, sobre todo por ser del año pasado y por el tema de Mayka. Contaba con ello".

El ataque contra Lester y el mensaje para Marta

Además, Óscar ha dedicado unas palabras a la pareja canaria, después de haber visto en el sexto programa cómo Lester criticaba su actitud y cómo Marta Peñate y Mayka discutían por él.

¿Qué opinas de Marta?

"Mi Marta es un terremoto, la verdad que no tengo nada malo que decir de ella. Es una chica que de verdad tienes que saber llevarla, que tiene un carácter fuerte, que tiene muchos vaivenes pero es cierto que con ella te lo pasas genial y me parece una chica estupenda".

¿Qué opinas de que Lester se metiera contigo cuando decidieron darte el collar del veto?

"Que el primer fantasma aquí es el, ya que su novia le importa una mierda. Le dieron la oportunidad de vetar a Dani y él le dijo a Pablo corriendo que le daba el collar para él porque estaba frito por volver a la villa y coger a Patri y no tener que justificarse de nada".

Óscar hace un balance de su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Además, el participante ha respondido otras preguntas sobre la relación con sus compañeros, su experiencia en el programa y su perspectiva de todo lo que ha ocurrido en República Dominicana.

¿Cuál de las dos temporadas te gustó más?

"Evidentemente me han gustado las dos temporadas. Si es cierto que a lo mejor en la segunda lo he vivido todo mucho más intenso, he visto cosas que no me esperaba y realmente creo que las segunda es bastante más entretenida porque hay muchas más tramas y pienso que os va a gustar más por lo que queda por ver".

¿Te arrepientes de cosas que has hecho en alguna de las temporadas?

"Cuando hago las cosas es porque quiero y porque me nace hacerlo, así que no me suelo arrepentir de lo que hago".

¿Cuál es tu chica favorita entre las tentaciones?

"Sin duda alguna me quedaría con Lía, me parece que es la más real, la más auténtica. Me parece una chica súper graciosa, está siempre atenta a todo el mundo de la villa (…) y me parece una chica diez".

¿Qué opinión tienes de Beltrán?