Ahora Óscar tiene una nueva oportunidad para encontrar el amor. Participará en esta segunda temporada como soltero. Óscar asegura que tiene las mismas ganas de enamorarse que en la primera: "Soy el claro ejemplo de que en la isla te puedes enamorar. Lo mío no salió como esperaba pero es cierto que no he vuelto a sentir lo que he sentido aquí y esta vez quiero que sea definitivo", le contaba a las chicas en su presentación.