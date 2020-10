Pablo sorprende a Mayka con un nuevo Rosito: “Me arrepiento de haberle quemado en la hoguera”

Óscar y Mayka no llegaron a comenzar una relación: “No me dio la importancia que me merecía”

Mayka asegura que Óscar no se comportó con ella igual fuera que dentro del reality: “Le noté frío, me hablaba como si fuera una amiga”

No es Rosito, pero a Mayka le encanta su nuevo osito rosa: "También se llamará Rosito"

Mayka y Pablo llevaban tres años juntos antes de embarcarse en esta aventura. Una relación complicada por los celos de ella, pero su experiencia en ‘La isla de las tentacione 2’ no resultó para nada lo que esperaban. Los celos de la murciana les llevaron a una aventura que cambió completamente cuando Óscar apareció en la vida de Mayka y Pablo vio cómo su novia comenzaba una nueva relación con él.

Tres meses después de romper su relación y de que uno de los símbolos de su amor, el osito Rosito acabara quemado en la hoguera final, la pareja se ha vuelto a ver las caras y han decidido ser amigos y no volver a contarse nada de sus relaciones paralelas: “No quiero saber si estás con Óscar o no”.

El primero en llegar a este encuentro, ha sido Pablo. El joven seguía afectado por la ruptura con Mayka “Lo siento todo igual, el que yo no lo hubiera hecho” e incluso, asegura que “El peor momento fue cuando vi a Mayka estar con Óscar… Fue más duro el estar allí, que el salir”. Respecto a su actual relación con Mayka asegura que es prácticamente nula: “Hablamos un poco al principio, me dijo que se arrepentía y que quería volver conmigo, pero yo tenía las cosas claras y no le di pie a volver”. A la pregunta de si seguía enamorado, Pablo ha asegurado que no, pero que cariño la tiene y que no le desea nada malo.

Mayka, sobre su infidelidad: “Me sentía tan bien, me faltaba eso en mi relación”

Por su parte, Mayka le ha confesado a Sandra Barneda, tres meses después, que seguía arrepentida del daño que le había hecho a Pablo, pero que en ese momento era feliz y que se dejó llevar por lo que sentía: "Me sentía tan bien, me faltaba eso en mi relación”.

Eso sí, le ha dejado claro que con Óscar no llegó a existir relación: “Cuando salimos fui a verle a Málaga, pero nos distanciamos un poco… Le noté frío, me hablaba como si fuera una amiga… Yo vivo las relaciones muy intensas y estaba muy confundida con lo de Pablo… quería arreglar las cosas con Pablo, pero estando Óscar no podía… Me agobie y dije “Dejo a Óscar y sigo mi vida sin Pablo y sin Óscar”.

Sin Óscar, ¿Qué pasa con Pablo? Mayka tiene claro que no puede volver con Pablo: “Me ha decepcionado muchísimo, hice las cosas mal y le pedí perdón, pero no quieras abusar de eso, no quieras alargar tanto el problema. Ya está hecho ya ¿Qué puedo hacer?”.

Óscar decepcionado con Mayka: “Esperaba que me dieras la importancia que yo merecía”

Tras hablar con los dos miembros de la pareja por separado, Sandra ha invitado a Óscar a pasar para que volviera a ver a Mayka pasados los meses. Los jóvenes que se comían a besos en República Dominicana, se han mostrado fríos y muy distantes. Óscar ha explicado que Mayka había sido muy importante para él “Para mí la isla ha sido ella, lo que me transmitía y me daba en la isla era suficiente, en la isla”. Sin embargo, no ha dudado en reprocharle su comportamiento fuera “Esperaba otras cosas que no he visto. Creo que no ha superado lo sucedido con Pablo y eso es un lastre que no le deja avanzar conmigo… Si no pasas página no puedes conocer a otra persona y eso desencadeno que dejáramos de hablarnos”.

Mayka estaba flipando al escuchar a Óscar decir que había sido ella la que no había mostrado interés “Esperaba que me dieras la importancia que yo merecía… Si yo no veo el interés que me merecía… después de todo lo que yo he hecho por ella en la isla”. Sin embargo, ha decidido no entrar en ninguna polémica y decir a Sandra Barneda que ella no ve posibilidad de reconciliación “Yo le tengo aprecio, pero no, me gustaba más como actuabas en la isla”.

Pablo sorprende a Mayka con un nuevo osito Rosito

Tras ver que la relación de Mayka y Óscar no había durado ni dos telediarios fuera de ‘La isla de las tentaciones 2’, Pablo ha querido mantener una conversación con su exnovia y la cosa ha empezado tensa porque se ha presentado con un osito rosa en la mano. Mayka no daba crédito, pero se ha terminado emocionando al ver que era un detalle de buen rollo y arrepentimiento: “De lo único que me arrepiento es de tirar el oso a la hoguera”.

Pablo se arrepentía de haber quemado a Rosito y Maykay lo ha entendido: “Eso no es mi oso, yo tenía sentimientos por él pero de todos modos, gracias” incluso, al final del encuentro le ha dicho a Sandra que le gustaba mucho su nuevo osito.

Después de tres meses y aunque le ha reprochado que le hubiera criticado por Murcia, Mayka quiere ser amiga de Pablo y no tener nada que reprocharse: “Te he querido muchísimo, quiero una relación de amistad porque pienso que no ha sido para tanto la cosa, te engañé y te vuelvo a pedir perdón”.