El padre de Marina arremete contra Jesús: "Machacó a mi hija para que no se operase"

" Los tres primeros años fueron buenos porque Marina era más niña y se dejaba llevar un poquito más por Jesús. Porque cuando el otro día Jesús dijo que le gustaban las mujeres con pechos operados me caí de espaldas. Jesús ha machacado a mi hija para que no se opere ", ha revelado.

"Eso es mentira, Marina le dijo que se quería operar la nariz y él lo único que le dijo es que no se obsesionara con las operaciones. No ha dicho te voy a dejar porque te operes. Si se lo hubiera dicho a ti no te hubiera dado igual. Y si hubiera sido así yo le digo: '¿Tú eres tonto?', no me voy a tomar cervecitas con él", ha desmentido un amigo de Jesús en plató.