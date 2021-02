La romántica declaración de amor de Fiama a Manuel: "No controlo lo que siento por ti"

"Si mañana me dices que no quieres nada más conmigo yo me voy a mi casa porque no tengo nada que hacer. Al primer momento fue atracción sexual pura y dura, ahora es otra cosa, me siento a gusto contigo, es otro rollo, me pones sí, pero me encuentro bien contigo, me divierto contigo, me preocupo por ti, me importa que estés bien", le ha confesado la extronista.