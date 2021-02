" Carlos es guapo, está fuerte, es muy alto , siempre ha habido como un chispeo ahí entre nosotros. Es mi amigo pero siempre ha habido una tensión sexual", confesaba Lola al día siguiente. "Debajo de las sábanas hemos jugado, hemos estado a gusto... Yo tengo las hormonas alteradísimas y me he calentado. Mientras Lucia se dormía no sé como pero empezamos a tocarnos y no me lo esperaba pero surgió".

La tremenda discusión entre Lola y Simone, al completo

"Yo imagino que te habrás dado cuenta que he cogido la canoa yo sola, simplemente ha sido porque he visto que ni por h ni por b me puedes entender. Yo lo último que quiero hacer es daño a la gente. Gracias por venir aquí, he aprendido un montón de ti. Pero ha habido un momento en el que he seguido conociéndote e independientemente del tema con Diego y de lo que pienso y siento de mi relación, me ha gustado estar mucho contigo, pero he visto muchos defectos que me han molestado y me han agobiado y presionado", le dijo al italiano.