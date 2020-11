Las palabras de Patricia a Lester tras su monumental discusión en plena calle: "No soy ninguna santa"

Como pudimos ver en las imágenes exclusivas de 'Ya es mediodía' , ella recibía un mensaje en el móvil cuyo contenido sacaba de quicio al ex de Marta Peñate. Lester no dejaba de mirar una y otra vez el teléfono con cara de enfado. ¿Qué es lo que enfadó tanto al de Las Palmas?

" Yo no soy ninguna santa y me he equivocado en más de una ocasión pero todo es un aprendizaje que nos ayuda a entender el porqué de las cosas. Deberíamos aprovechar los momentos como si fueran los últimos porque nunca sabemos lo que puede pasar y si podremos volver a repetirlos", explica.

Patri y Lester: ¿Una relación con futuro?

En 'El debate' de 'La isla de las tentaciones', Marta aseguraba que había recibido mensajes de su ex criticando a Patricia. "Ha llegado a decir que se aburre con Patricia debajo de las sábanas", desveló. "Yo solo he criticado a Patricia en un momento que nos enfadamos, pero nunca he dicho que me aburra con ella", se defendía Lester.