El pique más cómplice entre Nagore y Sandra en plató: "Ya lo tengo comprobado contigo..."

"¡Es que a mí que me digas siete veces lo siento no lo sientes, no me vale!", ha explicado Nagore. "No si ya lo tengo comprobado", se ha reído Sandra. "Ya te la devolveré, ya", ha asegurado la vasca entre carcajadas. "Te voy a decir una cosa, si Rosario es combativa, no sabéis cómo soy yo".