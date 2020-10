"Lo he pensado bastante. La verdad que no es fácil la decisión porque hay muchas chicas en la casa con las que me llevo bien. Sobretodo con Dorothy y Lía. Pero creo que esta vez se la voy a dar a Lía ", anunciaba.

De repente, sin esperarlo, Alessandro Livi intervenía haciendo una gran revelación: " Me hubiera gustado tener mi primera cita con Lía . Mi primera opción era ella porque me transmite buen rollo. Creo que para mi primera cita podemos congeniar y pasarlo bien", soltaba.

Lía se vio entonces entre dos hombres, así que Barneda le pidió que escogiese. "Yo con Pablo he congeniado bien desde el primer día. Me transmite muchos valores y me lo paso bien. Alessandro físicamente está muy bien y me pone nerviosa. Desde anoche creo que me transmite buenas vibraciones. Voy a empezar a conocer a Alessandro", decía resolviendo el incómodo momento.