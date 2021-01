En el segundo programa de 'La isla de las tentaciones', Marina e Isaac se encuentran cada vez más a gusto el uno con el otro. "Me caes bien, te veo de todos con el que más conecto, pero ya está", le confiesa ella. "Con el que podrías estar", responde él entre risas.

"No te pases", le pide la novia de Jesús. " Ya iremos viendo , poco a poco, preciosa", insiste Lobo.

" Isaac es muy igual a mí , tenemos ese feeling, esa química que se ve, pero yo soy muy fuerte de mente y no voy a caer", asegura ella mordiéndose el labio.

"¿A ti te gusta?", le preguntan sus compañeras. "Es un chaval mono y empieza a hacerme esas tonterías y yo me río tía. ¿Qué hago? ¿Le soy el plan quítate?", responde la andaluza. "No, tú tienes que hacer lo que te salga, no te cohíbas de nada", le aconseja Lola.