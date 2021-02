Raúl se siente amenazado por la complicidad que tiene Claudia, su novia, con Tony, uno de los solteros

Claudia está decepcionada con Raúl por mostrarse tan abierto a las solteras

En exclusiva, la reacción que tuvo la pareja después de la segunda hoguera

El cuarto capítulo de 'La isla de las tentaciones 3' no solo nos dejó múltiples caídas en la tentación, sino que llegaron las segundas hogueras. En cada una de ellas, las parejas que están poniendo a prueba su amor pueden saber qué están haciendo sus novios y novias a través de las imágenes que Sandra Barneda les enseña.

En el caso de Raúl, tenía la sensación de que Claudia, su pareja, está demasiado abierta a conocer a Tony. El soltero lleva desde el primer día intentando conquistarla y parece que la canaria poco a poco va cogiendo más confianza con él. Ya en la primera hoguera había mostrado su inquietud: "Era el chico que más me preocupaba porque era el más calladito, con poco ruido... que son los peores al final", dijo.

Tras la segunda hoguera, Raúl confesaba que su decepción había ido en aumento. "Estamos viendo cosas que no nos gustan, pero yo personalmente soy el que mejor sale de esta hoguera porque veo que Claudia está pasándoselo bien. La veo demasiado bien y me gustaría que estuviera un poco más cortada. Pero, bueno, yo también me lo estoy pasando bien. Espero que no vaya a más su acercamiento con Tony", declaraba.

Por su parte Claudia salió más relajada de la hoguera. "Estoy decaída porque al ver las situaciones que han vivido mis compañeras me ha dejado fatal. Estás en un momento de tensión, de cosas que no te esperas, cosas que dices 'qué asco'. Pero por mi parte estoy bien porque Raúl no ha hecho nada", explicó.