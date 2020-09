Las antiguas parejas de 'La isla de las tentaciones' comentan el arranque de la nueva temporada

Teníamos muchísimas ganas de que se estrenara la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones' y la espera ha merecido la pena. En la primera entrega del reality además de conocer a las parejas y a los solteros y solteras, aparecieron ya los primeros 'salseos'.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Si hay quienes saben bien lo que es vivir esa experiencia ésos son los participantes de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Álex Bueno, Fiama Rodríguez, Gonzalo Montoya, Susana Molina, Fani Carbajo o Ismael Nicolás fueron algunos de los que dieron su opinión sobre las nuevas parejas. Y uno de ellos incluso discutió vía Instagram con una de las protagonistas de la noche.

Álex Bueno: "Melyssa es insoportable y no aguanto a Marta"

Álex Bueno deseó mucha suerte a las parejas, a los solteros y a las solteras, esperando que en esta edición nos brinden muchos momentazos. En el primer capítulo Álex ya se posicionó del bando de los chicos. "La primera pareja que creo que va a caer es Melyssa y Tom. Melyssa es insoportable, es celosa, superterritorial y todo lo que hace Tom está mal. Tom, te compadezco. A partir de ahora, brother", decía.

Mucho más contundente fue con Marta, a la cual acusó de hacer teatro. "Marta, no te aguanto. No te aguanté en GH, no te aguanto ahora y pobre de tu chico. Has montado pollos por nada, has montado escenas de Óscar con una intensidad sin venir a cuento", criticaba.

Álex sin duda no se perderá las siguientes entregas del programa y ha anunciado que seguirá comentando el reality.

Fiama: "Dicen que Marta y yo nos parecemos"

Fiama ha "flipado mucho" con el primer capítulo de 'La isla de las tentaciones 2'. La canaria se mostró preocupada por su amiga Melyssa, por lo que no le gustó nada ver las imágenes de su discusión con Tom así como el avance que augura que la cosa irá a peor.

Por otra parte, Fiama se rio de los memes donde le habían sacado parecido con Marta y echó un cable a la participante: "Como siempre me tachan de cosas que luego cuando me conocen en persona dicen que no lo soy, le voy a dar un voto de confianza aunque admito que me ha parecido muy exagerada. Aunque yo a veces también lo parezco", señalaba.

Ismael: "Mis favoritos son Ángel e Inma"

Ismael respondió en Instagram a algunas preguntas de sus seguidores que querían saber su opinión sobre 'La isla de las tentaciones'. Para él, a las parejas les queda mucho por delante. "He visto mucha pareja toxica, mucho reproches antes de tiempo, muchas faltas de respeto, muy poco valor sentimental a quien tienes a tu lado y muchas ganas de hacer televisión y de ser protagonistas", explicaba.

De entre ellos, confesó quiénes son hasta ahora su pareja favorita: "Son Ángel e Inma. Creo que es una pareja que realmente se quiere y eso se ha visto. Son super cuquis y super bonitos".

Susana: "Me parece cutre que se metan con las solteras"

Susana dejó que pasasen unas horas hasta comentar qué le había parecido este estreno. ¿El motivo? Le gusta estar pendiente del programa en vez de responder grupos o mirar las redes sociales durante la emisión, según ha confesado.

"Creo que si me conocéis sabéis quién no me simpatiza nada. Quedan muchas cosas por pasar pero me daba mucha ternura Mayka aunque me sigue pareciendo cutre que se sigan metiendo con las solteras porque es un signo de debilidad", expresó.

Gonzalo: "Marta va con un papel hecho"

Gonzalo fue el que menos se cortó a la hora de opinar de los nuevos participantes de 'La isla de las tentaciones 2'. Como si de un partido de fútbol se tratase, Gonzalo comentó los momentos del programa que más importantes le parecían a través de numerosas stories de Instagram.

Muy contundente, reveló que no podía con Marta: "No te aguanto, ya tengo mi primer objetivo. Se ha ido con las cosas aprendidas de casa (...) Marta va con un guion y un papel hecho y eso es lo que me da rabia, que os cargáis los formatos. Esta mujer me va a dar más de un televisor roto", decía.

Del resto destacó la gran pillada a Tom y que creía que a Pablo le habían obligado a ir.

Marta Peñate vio la story de Gonzalo donde la acusaba de hacer teatro y más tarde él mismo compartió el mensaje que le había mandado la canaria. "En serio, ¿Gonzalo? Soy así, metete con lo que quieras tío, pero soy así. No sé, entiendo que soy exagerada y una dramática. No sabes nada de mí, ni de mi relación, pero no te pases con sobreactuada", le habría dicho.

Marta, a su vez, compartió en su Instagram una captura donde Gonzalo pidió respeto. Para ella, no está practicando con el ejemplo. "El Montoya que pide respeto y que no le juzguen y mira ahora. Anda el doble rasero", criticó.

Fani tampoco se perdió el estreno

Fani no faltó a la cita con Telecinco para ver el estreno de 'La isla de las tentaciones 2'. A la exparticipante del programa la captaron inmersa en las tramas, asegurando que le estaba encantando. Más tarde, preguntó a sus seguidores cuáles eran sus parejas favoritas.