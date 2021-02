El romántico reencuentro entre Diego y Lola en la hoguera de confrontación: "Te quiero"

Tras ver a Lola más hundida que nunca en la tercera hoguera, Diego pidió a Sandra una hoguera de confrontación. La presentadora trasladó la petición a Villa Montaña y Lola se hundió en un mar de dudas. "Ahora me siento hipócrita si digo que me perdone. Siempre va a tener eso en su cabeza y no va a haber otra opción. No sé qué querrá decirme, si querrá arreglarlo, perdonarme… Creo que estará muy dolido y muy confundido. No sé si ir, si no ir, si enfrentarme a la realidad si huir. Si voy me puedo enfrentar a un Diego vengativo, si no voy parece que no sé afrontar los problemas", lloraba.